Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма
Высокий («желтый») уровень террористической опасности введен на территории Керчи и Ленинского района в восточном Крыму, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 г. до 20:00 23 октября 2022 г. на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности», — написал Аксенов.
По его словам, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
Это привело к частичному обрушению автомобильных пролетов моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
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