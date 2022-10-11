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Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

Ведомости

Высокий («желтый») уровень террористической опасности введен на территории Керчи и Ленинского района в восточном Крыму, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 г. до 20:00 23 октября 2022 г. на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности», — написал Аксенов.

По его словам, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. 

Это привело к частичному обрушению автомобильных пролетов моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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