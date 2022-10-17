Воробьев заявил о завершении частичной мобилизации в Подмосковье

«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой», — приводит слова губернатора его пресс-служба.