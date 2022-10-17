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Воробьев заявил о завершении частичной мобилизации в Подмосковье

Ведомости

Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, поскольку регион выполнил поставленный Министерством обороны план, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подчеркнув, что жители, получившие повестку, могут уже не приходить в военкомат.

«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Воробьев добавил, что власти Подмосковья продолжат оказывать поддержку военным, которые задействованы в специальной военной операции, поставляя дополнительное снаряжение. Семьи мобилизованных жителей также продолжат получать адресную поддержку.

«Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», — отметил губернатор.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задания Минобороны и завершении мобилизации в столице. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувство долга и патриотизм» москвичей. Позднее завершение мобилизационных мероприятий подтвердил военный комиссар столицы Максим Локтев.

Позже Локтев добавил, что в московские военкоматы продолжают поступать обращения от желающих принять участие в спецоперации на Украине добровольцев, по каждому такому случаю будут приниматься индивидуальные решения.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000.

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Ранее по теме: Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных