Воробьев заявил о завершении частичной мобилизации в Подмосковье
Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, поскольку регион выполнил поставленный Министерством обороны план, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подчеркнув, что жители, получившие повестку, могут уже не приходить в военкомат.
«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой», — приводит слова губернатора его пресс-служба.
Воробьев добавил, что власти Подмосковья продолжат оказывать поддержку военным, которые задействованы в специальной военной операции, поставляя дополнительное снаряжение. Семьи мобилизованных жителей также продолжат получать адресную поддержку.
«Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», — отметил губернатор.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задания Минобороны и завершении мобилизации в столице. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувство долга и патриотизм» москвичей. Позднее завершение мобилизационных мероприятий подтвердил военный комиссар столицы Максим Локтев.
Позже Локтев добавил, что в московские военкоматы продолжают поступать обращения от желающих принять участие в спецоперации на Украине добровольцев, по каждому такому случаю будут приниматься индивидуальные решения.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000.
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