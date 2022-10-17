Военком Москвы заявил о сохранении потока добровольцев для участия в СВО
В московские военкоматы продолжают поступать обращения от желающих принять участие в спецоперации на Украине добровольцев, по каждому такому случаю будут приниматься индивидуальные решения, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
«В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции. По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задания Минобороны и завершении мобилизации в столице. По его словам, все пункты сбора военнослужащих закроются 17 октября в 14:00. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувство долга и патриотизм» москвичей. Он также выразил благодарность всем мобилизованным, которые отправятся в зону боевых действий. Позднее завершение мобилизационных мероприятий подтвердил Локтев.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют 300 000 человек. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных.
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