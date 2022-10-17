Военком Москвы заявил о сохранении потока добровольцев для участия в СВО

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют 300 000 человек. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных.