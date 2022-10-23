Активисты Letzte Generation облили картофельным пюре «Стога» Клода Моне
Сторонники природоохранной группы Letzte Generation («Последнее поколение») облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в немецком Потсдаме, сообщается на сайте группы.
«Картина не пострадала в ходе акции. В отличие от безмерных страданий, которые наводнения, бури и засухи уже сегодня приносят нам как предвестники надвигающейся катастрофы, – говорится в заявлении Letzte Generation. – Правительство должно наконец принять давно назревшие меры безопасности, чтобы иметь возможность ограничить масштабы катастрофы. Его бездействие ставит вопрос о том, держит ли оно еще ситуацию под контролем».
ТАСС со ссылкой на представителя музея Каролин Штранц сообщил, что картина находилась под стеклом, но ущерб от акции еще предстоит оценить. По ее словам, информация о том, что Letzte Generation планируют провести акцию, появилась несколько дней назад, в ней приняло участие четыре человека.
Также издание со ссылкой на полицию сообщило, что два человека были задержаны по подозрению в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу. После того как активисты облили картину, они приклеили себя к колонне рядом с ней.
14 октября две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. После этого они также приклеили себя к стене. Позже в галерее сообщили, что само полотно не получило никаких повреждений — немного пострадала только рама. Таким образом активисты хотят заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.
В июле сторонники движения приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в Королевской академии искусств в Лондоне.