Активисты Letzte Generation облили картофельным пюре «Стога» Клода Моне

14 октября две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. После этого они также приклеили себя к стене. Позже в галерее сообщили, что само полотно не получило никаких повреждений — немного пострадала только рама. Таким образом активисты хотят заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.