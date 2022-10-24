Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге установлен базовый уровень готовности, в связи с чем в городе усиливаются меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».
«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности», — сказал он (цитата по «Фонтанке»).
Беглов добавил, что базовый уровень готовности не повлияет на привычный ритм жизни жителей, дополнительные ограничения для них в настоящее время не вводятся. Он отметил, что для исполнения указа президента РФ будут задействованы все ресурсы, «независимо от ведомственной принадлежности».
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы субъектов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. В остальных субъектах РФ действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.