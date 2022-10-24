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Общество

Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге установлен базовый уровень готовности, в связи с чем в городе усиливаются меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности», — сказал он (цитата по «Фонтанке»). 

Беглов добавил, что базовый уровень готовности не повлияет на привычный ритм жизни жителей, дополнительные ограничения для них в настоящее время не вводятся. Он отметил, что для исполнения указа президента РФ будут задействованы все ресурсы, «независимо от ведомственной принадлежности».

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы субъектов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс. 

Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. В остальных субъектах РФ действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных