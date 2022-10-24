Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге

Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. В остальных субъектах РФ действует режим базовой готовности, согласно которому власти должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов. Также уровень базовой готовности подразумевает особый режим работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.