Генсек ООН отложил визит на саммит ЛАГ из-за приостановки Россией зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил визит на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за приостановки участия России в зерновой сделке, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом пишет «РИА Новости».
По словам Дюжаррика, Гутерриш обеспокоен ситуацией со сделкой. «Он решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире на день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе», – сказал представитель.
По словам Дюжаррика, Гутерриш «проводит интенсивные контакты», чтобы Россия возобновила свое участие в соглашении.
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.
Российская сторона приостановила с субботы и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что специалисты подняли на поверхность обломки участвующих в атаке беспилотников. Было установлено, что один из беспилотников, который участвовал в атаке, мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, которые были зафрахтованы для вывоза зерна из портов Украины.