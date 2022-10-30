Генсек ООН отложил визит на саммит ЛАГ из-за приостановки Россией зерновой сделки

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что специалисты подняли на поверхность обломки участвующих в атаке беспилотников. Было установлено, что один из беспилотников, который участвовал в атаке, мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, которые были зафрахтованы для вывоза зерна из портов Украины.