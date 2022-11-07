Росфинмониторинг включил три украинские организации в список террористических
Росфинмониторинг внес в список террористических украинские националистические организации «СИЧ С-14», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и «Черный комитет» (все три запрещены в России), следует из перечня на сайте ведомства.
В сентябре Верховный суд России признал эти организации экстремистскими, передавал ТАСС.
«СИЧ-С14» – украинская националистическая группировка, которая была основана в 2009 г. как молодежное крыло политической партии «Свобода». «Черный комитет» также основан в 2009 г., участвовал в майдане 2014 г. совместно с «Правым сектором», который признан экстремистским и запрещен в России.
2 августа ВС признал украинский батальон «Азов», символика которого была ранее признана экстремистской, террористической организацией и окончательно запретил его деятельность в РФ.
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