Росфинмониторинг включил три украинские организации в список террористических

«СИЧ-С14» – украинская националистическая группировка, которая была основана в 2009 г. как молодежное крыло политической партии «Свобода». «Черный комитет» также основан в 2009 г., участвовал в майдане 2014 г. совместно с «Правым сектором», который признан экстремистским и запрещен в России.