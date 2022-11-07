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Росфинмониторинг включил три украинские организации в список террористических

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Росфинмониторинг внес в список террористических украинские националистические организации «СИЧ С-14», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и «Черный комитет» (все три запрещены в России), следует из перечня на сайте ведомства.

В сентябре Верховный суд России признал эти организации экстремистскими, передавал ТАСС.

«СИЧ-С14» – украинская националистическая группировка, которая была основана в 2009 г. как молодежное крыло политической партии «Свобода». «Черный комитет» также основан в 2009 г., участвовал в майдане 2014 г. совместно с «Правым сектором», который признан экстремистским и запрещен в России.

2 августа ВС признал украинский батальон «Азов», символика которого была ранее признана экстремистской, террористической организацией и окончательно запретил его деятельность в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных