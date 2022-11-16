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Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО

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Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он. Ранее «РИА Новости» сообщили, что в центре Белгорода прогремели четыре взрыва в небе. Предполагалось, что сработала система ПВО. RT в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики города опубликовал фото обломка, который, как утверждается, упал в поселке Дубовое в Белгородской области.

Накануне, 15 ноября, Гладков сообщил, что в результате обстрелов в регионе погибло несколько человек.

Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов ранее заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

Ранее по теме: После очередного обстрела Белгородской области погиб один человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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