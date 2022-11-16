Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он. Ранее «РИА Новости» сообщили, что в центре Белгорода прогремели четыре взрыва в небе. Предполагалось, что сработала система ПВО. RT в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики города опубликовал фото обломка, который, как утверждается, упал в поселке Дубовое в Белгородской области.