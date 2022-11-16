Росфинмониторинг включил организацию «Народная самооборона» в перечень террористов
Росфинмониторинг включил межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» в список террористических организаций, следует из информации на сайте ведомства.
В сентябре 2022 г. Челябинский областной суд признал «Народную самооборону» террористической организацией.
Организация возникла в 2013 г. после раскола крупного анархистского объединения. Она позиционировала себя в качестве «общественно-политической организации непартийного типа» и анархистской медиаплатформы, которая публикует статьи на тему анархизма и новости об акциях.
7 ноября ведомство внесло в список террористических украинские националистические организации «СИЧ С-14», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и «Черный комитет» (все три запрещены в России).
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