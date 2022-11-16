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Росфинмониторинг включил организацию «Народная самооборона» в перечень террористов

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Росфинмониторинг включил межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» в список террористических организаций, следует из информации на сайте ведомства.

В сентябре 2022 г. Челябинский областной суд признал «Народную самооборону» террористической организацией.

Организация возникла в 2013 г. после раскола крупного анархистского объединения. Она позиционировала себя в качестве «общественно-политической организации непартийного типа» и анархистской медиаплатформы, которая публикует статьи на тему анархизма и новости об акциях.

7 ноября ведомство внесло в список террористических украинские националистические организации «СИЧ С-14», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и «Черный комитет» (все три запрещены в России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных