Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту

В предыдущий раз автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливалось на несколько часов 12 ноября. Еще 7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета. По его словам, восстановление объекта идет по графику.