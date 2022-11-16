Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено после приостановки в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Минтранса России в Telegram-канале.
«Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщили в ведомстве. Накануне, 15 ноября, пресс-служба минтранса Крыма проинформировала, что 16 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту с 04:00 до 16:00 будет приостановлено.
В ведомстве призвали не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и в обратном направлении. Грузовикам посоветовали добираться в другие регионы России сухопутным маршрутом через новые субъекты РФ.
В предыдущий раз автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливалось на несколько часов 12 ноября. Еще 7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета. По его словам, восстановление объекта идет по графику.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. 9 октября было запущено движение по двум полосам моста, также через Керченский пролив открыли паромную переправу. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.