Минтранс сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту 16 ноября
16 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма в своем Telegram-канале.
«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и в обратном направлении. Грузовикам посоветовали добираться в другие регионы России сухопутным маршрутом через новые субъекты РФ.
В предыдущий раз автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливалось на несколько часов 12 ноября. Еще 7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета. По его словам, восстановление объекта идет по графику.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. 9 октября было запущено движение по двум полосам моста, также через Керченский пролив открыли паромную переправу. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
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