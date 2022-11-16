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В Смоленской области сообщили о почти 180 ошибочно мобилизованных

Ведомости

Почти 180 жителей Смоленской области признали ошибочно мобилизованными, сообщил губернатор региона Алексей Островский в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в целом за это время в Смоленской области принято 178 решений об отмене мобилизации. Наша приоритетная задача – исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, вернув домой неправомерно мобилизованных», — написал Островский.

Как добавил смоленский губернатор, на сегодняшнем заседании областной призывной комиссии по мобилизации было рассмотрено почти 30 обращений. Так, в отношении 10 призванных отменено решение о мобилизации, по 15 обращениям — решения районных комиссий оставлены в силе из-за отсутствия законных оснований для освобождения от призыва. Островский добавил, что еще два обращения требуют дополнительной проработки.

21 октября председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян. После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

Ранее по теме: В Госдуме заявили о возвращении домой почти 10 000 мобилизованных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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