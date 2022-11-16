В Смоленской области сообщили о почти 180 ошибочно мобилизованных
Почти 180 жителей Смоленской области признали ошибочно мобилизованными, сообщил губернатор региона Алексей Островский в своем Telegram-канале.
«Хочу отметить, что в целом за это время в Смоленской области принято 178 решений об отмене мобилизации. Наша приоритетная задача – исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, вернув домой неправомерно мобилизованных», — написал Островский.
Как добавил смоленский губернатор, на сегодняшнем заседании областной призывной комиссии по мобилизации было рассмотрено почти 30 обращений. Так, в отношении 10 призванных отменено решение о мобилизации, по 15 обращениям — решения районных комиссий оставлены в силе из-за отсутствия законных оснований для освобождения от призыва. Островский добавил, что еще два обращения требуют дополнительной проработки.
21 октября председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян. После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.