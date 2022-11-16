В Смоленской области сообщили о почти 180 ошибочно мобилизованных

21 октября председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян. После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.