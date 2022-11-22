В Москве снова закроют участок оранжевой ветки на пять дней

Отмечается, что временно эти станции метро станут конечными, между ними поезда ходить не будут. Вдоль закрытого участка пустят бесплатные автобусы КМ. Кроме того, бесплатным будет проезд на трамваях №14 и 26. За повторный вход в метро пассажирам платить не потребуется.