В Москве снова закроют участок оранжевой ветки на пять дней
С 3 по 7 декабря в Москве будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Об этом сообщает пресс-служба дептранса Москвы.
Отмечается, что временно эти станции метро станут конечными, между ними поезда ходить не будут. Вдоль закрытого участка пустят бесплатные автобусы КМ. Кроме того, бесплатным будет проезд на трамваях №14 и 26. За повторный вход в метро пассажирам платить не потребуется.
В дептрансе пояснили, что повторное закрытие участка необходимо для прокладывания второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии. Уточняется, что он в том числе пройдет под участком оранжевой ветки.
До этого отрезок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» был закрыт с 4 по 8 ноября. Тогда строители прокладывали первый тоннель Троицкой линии.
Кроме того, с 12 ноября на полгода закрыт участок Замоскворецкой линии от станции «Автозаводская» до «Орехово». В дептрансе пояснили, что закрытие части ветки метро необходимо для строительства нового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Движение по нему возобновится весной 2023 г.
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