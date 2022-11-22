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Общество

В Москве снова закроют участок оранжевой ветки на пять дней

Ведомости

С 3 по 7 декабря в Москве будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Об этом сообщает пресс-служба дептранса Москвы.

Отмечается, что временно эти станции метро станут конечными, между ними поезда ходить не будут. Вдоль закрытого участка пустят бесплатные автобусы КМ. Кроме того, бесплатным будет проезд на трамваях №14 и 26. За повторный вход в метро пассажирам платить не потребуется.

В дептрансе пояснили, что повторное закрытие участка необходимо для прокладывания второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии. Уточняется, что он в том числе пройдет под участком оранжевой ветки.

До этого отрезок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» был закрыт с 4 по 8 ноября. Тогда строители прокладывали первый тоннель Троицкой линии.

Кроме того, с 12 ноября на полгода закрыт участок Замоскворецкой линии от станции «Автозаводская» до «Орехово». В дептрансе пояснили, что закрытие части ветки метро необходимо для строительства нового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Движение по нему возобновится весной 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных