В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ

Сегодня, 22 ноября, сборная Аргентины на ЧМ-2022 в матче первого тура группы C уступила со счетом 1:2 Саудовской Аравии. На 10-й минуте счет в матче открыл с пенальти капитан аргентинцев Лионель Месси. Арабская сборная ответила голами Салеха Аль-Шехри и Салема Аль-Давсари на 48-й и 53-й минутах. Ко второму тайму встречи, прошедшей в Лусаиле, было добавлено почти 15 минут, но Аргентине не хватило этого времени для того, чтобы сравнять счет.