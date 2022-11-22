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В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ

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23 ноября в Саудовской Аравии будет выходным днем в честь победы над Аргентиной на чемпионате мира по футболу 2022 г., сообщает арабское издание Khaleej Times.

Государственный выходной будет распространен на всех работников государственного и частного секторов, а также на студентов.

Сегодня, 22 ноября, сборная Аргентины на ЧМ-2022 в матче первого тура группы C уступила со счетом 1:2 Саудовской Аравии. На 10-й минуте счет в матче открыл с пенальти капитан аргентинцев Лионель Месси. Арабская сборная ответила голами Салеха Аль-Шехри и Салема Аль-Давсари на 48-й и 53-й минутах. Ко второму тайму встречи, прошедшей в Лусаиле, было добавлено почти 15 минут, но Аргентине не хватило этого времени для того, чтобы сравнять счет.

Аргентина в 18-й раз играет на ЧМ. Команда является двукратным чемпионом мира. 35-летний Месси, являющийся рекордсменом сборной по сыгранным матчам (165) и голам (91), заявлял, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере

Сборная Саудовской Аравии в шестой раз участвует в чемпионате мира. Это лишь четвертая победа команды на мировых первенствах. В плей-офф ЧМ Саудовская Аравия не пробивалась никогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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