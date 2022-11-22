В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено, сообщает пресс-служба правительства города в Telegram-канале.
«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно утвержденного расписания», — говорится в сообщении. Ранее движение было приостановлено на фоне атаки украинских беспилотников.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. По предварительным данным, сбито два беспилотника.
В конце октября Развожаев сообщил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса