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В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено, сообщает пресс-служба правительства города в Telegram-канале.

«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно утвержденного расписания», — говорится в сообщении. Ранее движение было приостановлено на фоне атаки украинских беспилотников.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. По предварительным данным, сбито два беспилотника.

В конце октября Развожаев сообщил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных