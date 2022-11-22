Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО
В Севастополе работает система ПВО, предварительно сбито два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито», — написал Развожаев, добавив, что все службы находятся в боевой готовности. По его словам, гражданские объекты не пострадали.
В конце октября Развожаев сообщил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, добавил Развозжаев. 8 ноября губернатор Севастополя заявил, что утром в городе сработала система ПВО: сбит беспилотник над акваторией.
12 ноября власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической до 27 ноября. Решение об этом принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов.
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