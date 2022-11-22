Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО

В конце октября Развожаев сообщил о самой массированной атаке беспилотников в акватории Севастополя с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, добавил Развозжаев. 8 ноября губернатор Севастополя заявил, что утром в городе сработала система ПВО: сбит беспилотник над акваторией.