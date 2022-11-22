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Развожаев рассказал о срыве атаки украинских БПЛА на Балаклавскую ТЭС

Ведомости

Украинская армия пыталась атаковать Балаклавскую ТЭС в Крыму при помощи беспилотных летательных аппаратов, однако все атаки были отбиты Вооруженными силами России, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что российский флот за сегодняшний день отразил еще атаки трех беспилотников в акватории Черного моря. По его словам, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, данные о пострадавших также не поступали. В настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в боевой готовности.

Крым и Севастополь, а также другие приграничные российские регионы регулярно подвергаются точечным обстрелам со стороны Украины после начала специальной военной операции. 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

12 ноября власти Севастополя продлили высокий («желтый») уровень террористической до 27 ноября. Решение об этом принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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