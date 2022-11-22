Развожаев рассказал о срыве атаки украинских БПЛА на Балаклавскую ТЭС

Чиновник добавил, что российский флот за сегодняшний день отразил еще атаки трех беспилотников в акватории Черного моря. По его словам, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, данные о пострадавших также не поступали. В настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в боевой готовности.