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Два района Курской области частично обесточены из-за обстрела ВСУ

Ведомости

Суджанский и Кореневский районы Курской области оказались частично обесточены из-за удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту энергетической инфраструктуры, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что технические специалисты приступят к выполнению восстановительных работ после завершения обстрела. Он также уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.

9 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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