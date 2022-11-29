Два района Курской области частично обесточены из-за обстрела ВСУ

9 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.