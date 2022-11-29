Два района Курской области частично обесточены из-за обстрела ВСУ
Суджанский и Кореневский районы Курской области оказались частично обесточены из-за удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту энергетической инфраструктуры, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы», — написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что технические специалисты приступят к выполнению восстановительных работ после завершения обстрела. Он также уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.
9 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.