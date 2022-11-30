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Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

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Французский багет включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает France24. Решение принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.

Багет был избран претендентом на внесение в перечень от Франции только весной прошлого года. Среди его конкурентов были, в частности, алжирская народная музыка раи и тунисская приправа харисса.

Четыре года назад о необходимости внесения багета в список ЮНЕСКО заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. «Багету завидуют во всем мире. Необходимо сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список», — заявил президент Франции. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», — цитирует Макрона Le Figaro.

Французские пекари заявляли, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба, которое передавалось из поколения в поколение, от плагиаторов из супермаркетов, писала BBC.

В июле ЮНЕСКО признала объектом нематериального культурного наследия украинский борщ.

Ранее по теме: ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных