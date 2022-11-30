Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Французский багет включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает France24. Решение принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.
Багет был избран претендентом на внесение в перечень от Франции только весной прошлого года. Среди его конкурентов были, в частности, алжирская народная музыка раи и тунисская приправа харисса.
Четыре года назад о необходимости внесения багета в список ЮНЕСКО заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. «Багету завидуют во всем мире. Необходимо сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список», — заявил президент Франции. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», — цитирует Макрона Le Figaro.
Французские пекари заявляли, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба, которое передавалось из поколения в поколение, от плагиаторов из супермаркетов, писала BBC.
В июле ЮНЕСКО признала объектом нематериального культурного наследия украинский борщ.
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