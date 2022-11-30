Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Четыре года назад о необходимости внесения багета в список ЮНЕСКО заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. «Багету завидуют во всем мире. Необходимо сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список», — заявил президент Франции. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», — цитирует Макрона Le Figaro.