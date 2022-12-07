Экс-начальника отдела РАНХиГС объявили в международный розыск по делу о растрате

Другой собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Фейзба является фигурантом уголовного дела против директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица. В 2020 г. он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб. По этому же делу проходит декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина.