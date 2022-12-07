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Экс-начальника отдела РАНХиГС объявили в международный розыск по делу о растрате

Ведомости

Начальник одного из отделов РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», — сообщил собеседник ТАСС. В Лефортовском суде Москвы агентству уточнили, что избрание меры пресечения пока не обжаловано.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что Фейзба не является сотрудником вуза с 2021 г., и следственные действия проходят по уголовному делу, возбужденному два года назад.

Другой собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Фейзба является фигурантом уголовного дела против директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица. В 2020 г. он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб. По этому же делу проходит декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ранее пресекла схему хищения денег в РАНХиГС, в которой участвовали преподаватели и административный персонал вуза. Среди фигурантов дела был ректор вуза Владимир Мау, экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.

14 октября адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против Мау. По данным источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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