Два человека пострадали при взрыве газа в Рязани

Еще один инцидент с газом произошел 5 декабря, газ взорвался в жилом доме в Ярославле, в результате один человек пострадал. В тот же день в городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.