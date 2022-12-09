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Общество

Два человека пострадали при взрыве газа в Рязани

Ведомости

В результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Рязани пострадали два человека, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП», — сообщил Малков. Причиной инцидента предварительно является детонация бытового газа, добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о взрыве газа в двухэтажном доме в Рязани. Произошло частичное обрушение второго этажа на первый. В результате взрыва пожара не последовало, сообщил представитель экстренных служб агентству. По его словам, повреждены две квартиры.

Это не единственный инцидент с газом, который произошел с начала декабря. Так, 4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате обрушились два этажа жилого дома, погибли девять человек. Как сообщили в МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.

Еще один инцидент с газом произошел 5 декабря, газ взорвался в жилом доме в Ярославле, в результате один человек пострадал. В тот же день в городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных