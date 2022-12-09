Два человека пострадали при взрыве газа в Рязани
В результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Рязани пострадали два человека, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП», — сообщил Малков. Причиной инцидента предварительно является детонация бытового газа, добавил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о взрыве газа в двухэтажном доме в Рязани. Произошло частичное обрушение второго этажа на первый. В результате взрыва пожара не последовало, сообщил представитель экстренных служб агентству. По его словам, повреждены две квартиры.
Это не единственный инцидент с газом, который произошел с начала декабря. Так, 4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате обрушились два этажа жилого дома, погибли девять человек. Как сообщили в МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.