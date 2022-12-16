Ученые из Санкт-Петербурга сообщили о разработке вакцины от гриппа в виде капсулы
Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге занимается разработкой съедобной вакцины от гриппа, в настоящее время проводятся доклинические исследования. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
«Они (исследования. — Ред.) на стадии доклиники. Причем у нас несколько вариантов, как мне кажется, очень эффективных от гриппа... Но пока [исследования] на лабораторных животных. Мы планируем при наличии финансирования провести полномасштабную доклинику», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что ученые разрабатывают два варианта вакцины. Впоследствии специалистам предстоит выбрать один из них или использовать оба варианта. По его словам, доработанная вакцина может выпускаться в виде капсулы.
Накануне, 15 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре текущую ситуацию с заболеваемостью гриппом и ковидом в России оценивают как напряженную. По данным ведомства, с января по октябрь 2022 г. россияне болели в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с прошлой неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп был обнаружен в 84 регионах России.
14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа.
В то же время Роспотребнадзор утверждает, что вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста показателя заболеваемости нет необходимости. Попова уточнила, что регионы могут вводить ограничительные меры самостоятельно по мере необходимости.
В частности, в Санкт-Петербурге вернули масочный режим в больницах и социальных учреждениях и отправили школьников младших классов на досрочные каникулы. В Москве сотрудникам учреждений здравоохранения и социальной защиты также рекомендовали носить маски. Также в нескольких регионах России школьников перевели на дистанционное обучение из-за гриппа.