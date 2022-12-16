Ученые из Санкт-Петербурга сообщили о разработке вакцины от гриппа в виде капсулы

«Они (исследования. — Ред.) на стадии доклиники. Причем у нас несколько вариантов, как мне кажется, очень эффективных от гриппа... Но пока [исследования] на лабораторных животных. Мы планируем при наличии финансирования провести полномасштабную доклинику», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).