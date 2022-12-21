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В Новосибирской области археологи нашли древние захоронения с артефактами

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Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) обнаружили в Венгеровском районе Новосибирской области пять непотревоженных захоронений с предметами, напоминающими скифские, сообщил заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ Вячеслав Молодин, передает «Интерфакс».

«Нам фантастически повезло... Можно сказать, впервые в практике раскопок таких курганов, а их на территории Западной Сибири раскопано довольно много, было обнаружено пять непотревоженных захоронений», – сказал он.

Среди найденных артефактов оказались головные уборы, сосуды, украшения, бронзовое зеркало, а также костяная фигурка кабана, похожая на фигурки, найденные ранее в скифских захоронениях на западе. 

Как отмечает агентство, кочевники скифской эпохи населяли территорию протяженностью свыше 3500 км от Горного Алтая и Тувы до Северного Причерноморья. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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