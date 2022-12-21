В Новосибирской области археологи нашли древние захоронения с артефактами
Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) обнаружили в Венгеровском районе Новосибирской области пять непотревоженных захоронений с предметами, напоминающими скифские, сообщил заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ Вячеслав Молодин, передает «Интерфакс».
«Нам фантастически повезло... Можно сказать, впервые в практике раскопок таких курганов, а их на территории Западной Сибири раскопано довольно много, было обнаружено пять непотревоженных захоронений», – сказал он.
Среди найденных артефактов оказались головные уборы, сосуды, украшения, бронзовое зеркало, а также костяная фигурка кабана, похожая на фигурки, найденные ранее в скифских захоронениях на западе.
Как отмечает агентство, кочевники скифской эпохи населяли территорию протяженностью свыше 3500 км от Горного Алтая и Тувы до Северного Причерноморья.