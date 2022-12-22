В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 авиарейсов
В Москве из-за непогоды задержали и отменили 34 рейса из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», следует из данных «Яндекс.Расписания».
Так, по состоянию на 9:30 мск в «Домодедово» задержали 15 рейсов и отменили 3, в «Шереметьево» – 2 и 1, а во «Внуково» – 9 и 4 соответственно.
По данным Гидрометцентра России, в Москве ночью прошел ледяной дождь, днем также ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами будут гололед и налипание мокрого снега, температура в столице ожидается в районе 1-3 градусов тепла.
Ранее из-за длительного снегопада в Москве и Санкт-Петербурге 18 декабря были задержаны более 150 рейсов, 79 из которых пришлись на «Шереметьево».
В Росавиации на прошлой неделе отметили, что несмотря на сложные погодные условия, все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».