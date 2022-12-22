В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 авиарейсов

В Росавиации на прошлой неделе отметили, что несмотря на сложные погодные условия, все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».