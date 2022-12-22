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Общество

В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 авиарейсов

Ведомости

В Москве из-за непогоды задержали и отменили 34 рейса из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», следует из данных «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 9:30 мск в «Домодедово» задержали 15 рейсов и отменили 3, в «Шереметьево» – 2 и 1, а во «Внуково» – 9 и 4 соответственно.

По данным Гидрометцентра России, в Москве ночью прошел ледяной дождь, днем также ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами будут гололед и налипание мокрого снега, температура в столице ожидается в районе 1-3 градусов тепла.

Ранее из-за длительного снегопада в Москве и Санкт-Петербурге 18 декабря были задержаны более 150 рейсов, 79 из которых пришлись на «Шереметьево».

В Росавиации на прошлой неделе отметили, что несмотря на сложные погодные условия, все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных