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Общество

Минтранс Турции: по «зерновому коридору» вывезено более 15 млн тонн агропродукции

Ведомости

За время действия «зерновой сделки» по коридору в Черном море было вывезено свыше 15 млн т агропродукции, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Об этом пишет информационное агентство Anadolu.

По его словам, в период с 1 августа по 25 декабря из портов Украины вышло 585 сухогрузов с 15,8 млн т 13 видов агропродукции, 171 судно прибыло в Турцию. Караисмаилоглу подтвердил, что 44% продукции было вывезено в Европу, в Азию – 29%, в Турцию – 15% и в страны Африки – 12%.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.

Президент России Владимир Путин ранее обещал помогать беднейшим странам бороться с дефицитом продовольствия. В частности, 15 декабря он заявлял, что в ближайшие месяцы Россия готова бесплатно передать нуждающимся странами порядка 260 000 т удобрений.

В сентябре на саммите ШОС президент отмечал, что снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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