Минтранс Турции: по «зерновому коридору» вывезено более 15 млн тонн агропродукции
За время действия «зерновой сделки» по коридору в Черном море было вывезено свыше 15 млн т агропродукции, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Об этом пишет информационное агентство Anadolu.
По его словам, в период с 1 августа по 25 декабря из портов Украины вышло 585 сухогрузов с 15,8 млн т 13 видов агропродукции, 171 судно прибыло в Турцию. Караисмаилоглу подтвердил, что 44% продукции было вывезено в Европу, в Азию – 29%, в Турцию – 15% и в страны Африки – 12%.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.
В сентябре на саммите ШОС президент отмечал, что снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.