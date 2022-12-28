В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что снегопад сегодня должен пойти на спад, температура в Москве сохранится ниже нуля — на уровне -2 градусов. Другой ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что сегодня в Москве выросли 30-сантиметровые сугробы.