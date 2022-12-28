В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
В частности, во «Внуково» задержано 6 рейсов и 9 отменено, в «Домодедово» — 21 и 12 соответственно, в «Шереметьево» — 13 рейсов были отложены, 1 отменен.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что снегопад сегодня должен пойти на спад, температура в Москве сохранится ниже нуля — на уровне -2 градусов. Другой ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что сегодня в Москве выросли 30-сантиметровые сугробы.
Накануне, 27 декабря, из-за снегопада было задержано или отменено 34 рейса, из которых 18 пришлись на «Домодедово».