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В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах из-за непогоды задержан или отменен вылет 62 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на 15:40 мск. За двадцать минут до этого их число составляло 57.

В частности, во «Внуково» задержано 6 рейсов и 9 отменено, в «Домодедово» — 21 и 12 соответственно, в «Шереметьево» — 13 рейсов были отложены, 1 отменен. 

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что снегопад сегодня должен пойти на спад, температура в Москве сохранится ниже нуля — на уровне -2 градусов. Другой ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что сегодня в Москве выросли 30-сантиметровые сугробы.

Накануне, 27 декабря, из-за снегопада было задержано или отменено 34 рейса, из которых 18 пришлись на «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных