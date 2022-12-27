В аэропортах Москвы из-за непогоды вновь задержаны или отменены свыше 30 рейсов

На прошлой неделе, 24 декабря, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, который действовал до 25 декабря. В регионе наблюдалась плюсовая температура с мокрым снегом и моросящим дождем, но позднее температура опустилась ниже нуля – до -9-11 градусов, 25 декабря – до -7 градусов в Москве и до -10 градусов в области. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до 28 декабря.