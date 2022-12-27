В аэропортах Москвы из-за непогоды вновь задержаны или отменены свыше 30 рейсов
По состоянию на 12:15 мск в «Домодедово» задержали 13 рейсов и 5 отменили, в «Шереметьево» — 4 и 4, во «Внуково» — 2 и 6 соответственно.
По данным Гидрометцентра России, в Москве температура опустится ниже нуля — до -2 градусов, ожидаются снег, местами метель и гололедица.
На прошлой неделе, 24 декабря, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, который действовал до 25 декабря. В регионе наблюдалась плюсовая температура с мокрым снегом и моросящим дождем, но позднее температура опустилась ниже нуля – до -9-11 градусов, 25 декабря – до -7 градусов в Москве и до -10 градусов в области. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до 28 декабря.