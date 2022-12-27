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Общество

В аэропортах Москвы из-за непогоды вновь задержаны или отменены свыше 30 рейсов

Ведомости

Во вторник, 27 декабря, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали или отменили 34 рейса, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 12:15 мск в «Домодедово» задержали 13 рейсов и 5 отменили, в «Шереметьево» — 4 и 4, во «Внуково» — 2 и 6 соответственно.

По данным Гидрометцентра России, в Москве температура опустится ниже нуля — до -2 градусов, ожидаются снег, местами метель и гололедица.

На прошлой неделе, 24 декабря, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, который действовал до 25 декабря. В регионе наблюдалась плюсовая температура с мокрым снегом и моросящим дождем, но позднее температура опустилась ниже нуля – до -9-11 градусов, 25 декабря – до -7 градусов в Москве и до -10 градусов в области. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до 28 декабря.

22 декабря из-за непогоды в Москве задержали и отменили 34 рейса из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». 18 декабря в результате длительного снегопада в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны более 150 рейсов, 79 из которых пришлись на «Шереметьево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных