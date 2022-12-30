В московских аэропортах задержали или отменили свыше 30 рейсов
По состоянию на 09:42 мск в «Домодедово» задержали 17 рейсов и 1 отменили, в «Шереметьево» — 7 и 2, во «Внуково» — 4 и 5 соответственно.
28 декабря в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в московских аэропортах станет 30 декабря. Аналитики сервиса рассказали, что в этот день аэропорты будут загружены на 20% больше, чем неделю назад. В пресс-службе аэропорта «Домодедово» также сообщали, что самым пиковым днем по вылету станет 30 декабря. В этот день «Домодедово» планирует обслужить более 220 рейсов.
По данным Гидрометцентра России, в Москве 30 декабря ожидаются небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.