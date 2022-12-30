Газета
Общество

В московских аэропортах задержали или отменили свыше 30 рейсов

Ведомости

В пятницу, 30 декабря, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали или отменили 36 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:42 мск в «Домодедово» задержали 17 рейсов и 1 отменили, в «Шереметьево» — 7 и 2, во «Внуково» — 4 и 5 соответственно.

28 декабря в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в московских аэропортах станет 30 декабря. Аналитики сервиса рассказали, что в этот день аэропорты будут загружены на 20% больше, чем неделю назад. В пресс-службе аэропорта «Домодедово» также сообщали, что самым пиковым днем по вылету станет 30 декабря. В этот день «Домодедово» планирует обслужить более 220 рейсов.

Ранее по теме: В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

По данным Гидрометцентра России, в Москве 30 декабря ожидаются небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных