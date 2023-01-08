Умер советский математик Юрий Манин

Юрий Манин — советский и американский математик, алгебраический геометр и педагог. Является одним из основоположников некоммутативной алгебраической геометрии, теории квантовых вычислений и квантовой информатики. Он родился в 1937 г. в Симферополе, поступил на механико-математический факультет МГУ, там же защитил кандидатскую, и докторскую диссертации по физико-математическим наукам. В МГУ Манин проработал более 20 лет, в том числе профессором кафедры высшей алгебры, а с 2002 г. был профессором Северо-западного университета в США.