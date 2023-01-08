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Умер советский математик Юрий Манин

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В возрасте 85 лет умер математик Юрий Манин, сообщил правозащитник Александр Черкасов в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Юрий Манин — советский и американский математик, алгебраический геометр и педагог. Является одним из основоположников некоммутативной алгебраической геометрии, теории квантовых вычислений и квантовой информатики. Он родился в 1937 г. в Симферополе, поступил на механико-математический факультет МГУ, там же защитил кандидатскую, и докторскую диссертации по физико-математическим наукам. В МГУ Манин проработал более 20 лет, в том числе профессором кафедры высшей алгебры, а с 2002 г. был профессором Северо-западного университета в США.

Юрий Манин был членом-корреспондентом РАН, Королевской академии наук Нидерландов, Гёттингенской академии наук, академии «Леопольдина», Французской академии наук, Американской академии искусств и наук и Папской академии наук в Ватикане. Является почетным доктором Сорбонны, Университета Осло и Уорикского университета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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