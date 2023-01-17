Госдума отклонила проект о ежегодной выплате 10 000 рублей родителям школьников

Единовременную выплату в размере 10 000 руб. родители школьников получили перед началом учебного года в 2021 г. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выплата предназначалась для детей от 6 до 18 лет, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательным программам.