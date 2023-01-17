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Госдума отклонила проект о ежегодной выплате 10 000 рублей родителям школьников

Ведомости

Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предусматривающий ежегодную выплату 10 000 руб. на ребенка в связи с началом учебного года, следует из думской базы. 

Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР. Данный законопроект был внесен в Госдуму еще в апреле 2021 г. Согласно проекту, выплата полагается ежегодно на каждого ребенка в семье, который учится в начальной, средней или старшей школе. Индексировать ее планировали раз в год. 

Финансировать инициативу депутаты предлагали за счет федерального бюджета. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что в России «стало значительно дороже» собрать ребенка в школу. Уточнялось, что бюджет на покупку необходимых вещей для первоклассника может достигать 20 000 руб.

Правительство данный законопроект не поддержало. В заключении говорилось, что в документе не определены критерии для получения выплаты, кроме проживания на территории РФ. Кроме того, кабмин обратил внимание, что средства на данную инициативу предлагается выделять из Фонда национального благосостояния, «что не соотносится с целями создания указанного фонда».

Единовременную выплату в размере 10 000 руб. родители школьников получили перед началом учебного года в 2021 г. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выплата предназначалась для детей от 6 до 18 лет, а также  для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательным программам.  

Кроме того, в августе 2022 г. Путин поручил выплатить 10 000 руб. родителям школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных