Суд взыскал 500 000 рублей в пользу потерпевших по делу о ДТП с Собчак

ДТП произошло 9 октября 2021 г. вечером на дороге Адлер — «Альпика Сервис», когда водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак, начал обгонять автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По словам Собчак, сама она в результате произошедшего получила сотрясение мозга и другие травмы.