Суд взыскал 500 000 рублей в пользу потерпевших по делу о ДТП с Собчак
Адлерский районный суд города Сочи взыскал с водителя автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак в октябре 2021 г. и попал в ДТП с летальным исходом, в пользу двоих потерпевших по делу 500 000 руб. компенсации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.
«Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тыс. рублей, в пользу второго потерпевшего – 200 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что размер компенсации был определен решением суда, вынесенным осенью прошлого года.
7 октября 2022 г. суд назначил водителю Собчак два года колонии-поселения по вышеупомянутому делу. Помимо этого его также лишили права заниматься управлением транспортными средствами в течение трех лет. Водитель вину полностью признал и сообщил о готовности возместить ущерб.
ДТП произошло 9 октября 2021 г. вечером на дороге Адлер — «Альпика Сервис», когда водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак, начал обгонять автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По словам Собчак, сама она в результате произошедшего получила сотрясение мозга и другие травмы.