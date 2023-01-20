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Суд взыскал 500 000 рублей в пользу потерпевших по делу о ДТП с Собчак

Ведомости

Адлерский районный суд города Сочи взыскал с водителя автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак в октябре 2021 г. и попал в ДТП с летальным исходом, в пользу двоих потерпевших по делу 500 000 руб. компенсации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

«Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тыс. рублей, в пользу второго потерпевшего – 200 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что размер компенсации был определен решением суда, вынесенным осенью прошлого года.

7 октября 2022 г. суд назначил водителю Собчак два года колонии-поселения по вышеупомянутому делу. Помимо этого его также лишили права заниматься управлением транспортными средствами в течение трех лет. Водитель вину полностью признал и сообщил о готовности возместить ущерб.

ДТП произошло 9 октября 2021 г. вечером на дороге Адлер — «Альпика Сервис», когда водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак, начал обгонять автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По словам Собчак, сама она в результате произошедшего получила сотрясение мозга и другие травмы.

Ранее по теме: Водителю Собчак дали два года колонии-поселения за ДТП в Сочи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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