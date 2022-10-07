Водителю Собчак дали два года колонии-поселения за ДТП в Сочи
Адлерский районный суд назначил водителю автомобиля Mercedes Олегу Цою, который вез телеведущую Ксению Собчак в октябре 2021 г. и попал в ДТП с летальным исходом, два года колонии-поселения, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что приговор может быть обжалован, пока он в законную силу не вступил. Помимо двух лет колонии-поселения Цоя также лишили права заниматься управлением транспортными средствами в течение трех лет. Подсудимый вину полностью признал и сообщил о готовности возместить ущерб.
ДТП произошло 9 октября 2021 г. около 21:00 мск на дороге Адлер — «Альпика Сервис», когда водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая, начал обгонять автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По словам Собчак, сама она в результате произошедшего получила сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина и водитель были не ее.
Следователи признали потерпевшими по делу пять человек. По результатам автотехнической судебной экспертизы было установлено, что действия водителя Mercedes не соответствовали ПДД, что и привело к аварии. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель с 11 октября 2021 г. находился под домашним арестом. В декабре уголовное дело было передано в прокуратуру.
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