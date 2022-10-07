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Водителю Собчак дали два года колонии-поселения за ДТП в Сочи

Ведомости

Адлерский районный суд назначил водителю автомобиля Mercedes Олегу Цою, который вез телеведущую Ксению Собчак в октябре 2021 г. и попал в ДТП с летальным исходом, два года колонии-поселения, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 

Уточняется, что приговор может быть обжалован, пока он в законную силу не вступил. Помимо двух лет колонии-поселения Цоя также лишили права заниматься управлением транспортными средствами в течение трех лет. Подсудимый вину полностью признал и сообщил о готовности возместить ущерб.

ДТП произошло 9 октября 2021 г. около 21:00 мск на дороге Адлер — «Альпика Сервис», когда водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая, начал обгонять автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По словам Собчак, сама она в результате произошедшего получила сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина и водитель были не ее.

Следователи признали потерпевшими по делу пять человек. По результатам автотехнической судебной экспертизы было установлено, что действия водителя Mercedes не соответствовали ПДД, что и привело к аварии. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель с 11 октября 2021 г. находился под домашним арестом. В декабре уголовное дело было передано в прокуратуру.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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