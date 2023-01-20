На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия
На портале «Гослуслуги» появилась возможность запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, передает пресс-служба Минцифры.
«Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас можно запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, через «Гослулуги» путем подачи заявления. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.
10 января на портале запустили функцию регистрации ребенка по месту жительства. Там напомнили, что ранее для оформления прописки ребенка необходимо было посещать МФЦ, МВД или паспортный стол, теперь готовое электронное свидетельство придет в личный кабинет, и его можно просто распечатать. Бумажный вариант также доступен – его можно получить в МВД.