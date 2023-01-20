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На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

Ведомости

На портале «Гослуслуги» появилась возможность запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, передает пресс-служба Минцифры.

«Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас можно запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, через «Гослулуги» путем подачи заявления. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.

10 января на портале запустили функцию регистрации ребенка по месту жительства. Там напомнили, что ранее для оформления прописки ребенка необходимо было посещать МФЦ, МВД или паспортный стол, теперь готовое электронное свидетельство придет в личный кабинет, и его можно просто распечатать. Бумажный вариант также доступен – его можно получить в МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных