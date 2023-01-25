Роскачество проверит игрушечных Чебурашек

В Роскачестве пояснили, что на фоне популярности российского мультфильма «Чебурашка», который вышел в прокат в январе 2023 г., на рынке появились игрушки в виде персонажа самого разного качества. Также решение о проведении проверки связано с жалобами родителей на качество таких изделий, добавили в ведомстве.