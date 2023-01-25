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Роскачество проверит игрушечных Чебурашек

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Роскачество вслед за «Хагги Вагги» проверит игрушки в виде Чебурашки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка», — говорится в сообщении.

В Роскачестве пояснили, что на фоне популярности российского мультфильма «Чебурашка», который вышел в прокат в январе 2023 г., на рынке появились игрушки в виде персонажа самого разного качества. Также решение о проведении проверки связано с жалобами родителей на качество таких изделий, добавили в ведомстве.

Чаще всего претензии потребителей касаются некачественных материалов, неприятного химического запаха и производственного брака. В то же время стоимость таких Чебурашек достаточно высокая. В Роскачестве пообещали проверить, соответствует ли качество изделий высокой цене, и представитель результаты во II квартале 2023 г. 

В конце прошлого года ведомство поделилось результатами исследования игрушек «Хагги Вагги», которое показало повышенное содержание опасного вещества фенола в порядка 90% образцов. В связи с этим Роскачество призвало ужесточить требования для продажи игрушечных монстров. Позже маркетплейсы начали снимать игрушки «Хагги Вагги» с продажи. 

Ажиотаж вокруг игрушечных Чебурашек возник после выхода в прокат картины «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Уже 13 января «Чебурашка» завоевал статус самого кассового фильма в истории российского проката. Он собрал 3 528 556 464 руб., обогнав первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.). 

Ранее с требованием снять с продажи контрафактную продукцию с изображением персонажа к онлайн-ритейлерам Ozon и Wildberries обратилась киностудия «Союзмультфильм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных