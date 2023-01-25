Минобрнауки намерено увеличить число именных стипендий
Минобрнауки рассматривает вопрос увеличения количества именных стипендий и их объема, заявил глава ведомства Валерий Фальков в среду на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества.
«Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий», – приводит его слова «РИА Новости».
Стипендия должна быть прямо связана с академическими успехами студента, подчеркнул Фальков.
В конце декабря 2022 г. Минобрнауки предложило с 1 сентября 2023 г. увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 000 руб. и до 20 000 руб. для аспирантов. Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.
11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.