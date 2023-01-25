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Минобрнауки намерено увеличить число именных стипендий

Ведомости

Минобрнауки рассматривает вопрос увеличения количества именных стипендий и их объема, заявил глава ведомства Валерий Фальков в среду на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества.

«Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий», – приводит его слова «РИА Новости».

Стипендия должна быть прямо связана с академическими успехами студента, подчеркнул Фальков.

В конце декабря 2022 г. Минобрнауки предложило с 1 сентября 2023 г. увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 000 руб. и до 20 000 руб. для аспирантов. Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.

11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных