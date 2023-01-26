Верзилову заочно предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Кроме того, осенью 2021 г. Верзилов был объявлен в розыск ​​в рамках уголовного дела из-за того, что он не уведомил о наличии канадского паспорта. В июле 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).