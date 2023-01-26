Верзилову заочно предъявили обвинение в распространении фейков об армии
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение издателю интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петру Верзилову (также признан СМИ-иноагентом) в распространении фейков о российской армии. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Верзилов заочно обвиняется в распространении недостоверной информации об армии РФ из-за постов о ходе СВО на Украине», — рассказали агентству.
«РИА Новости» уточняют, что дело заведено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Верзилову грозит до 10 лет лишения свободы.
Поводом стали его публикации в Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской) о событиях в Буче. В материалах дела говорится, что Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине», пишет ТАСС.
В ноябре 2022 г. МВД объявило Верзилова в розыск по уголовной статье. RT утверждало, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. О какой части статьи идет речь, не уточнялось.
Кроме того, осенью 2021 г. Верзилов был объявлен в розыск в рамках уголовного дела из-за того, что он не уведомил о наличии канадского паспорта. В июле 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).
После допроса в СК РФ Верзилову была избрана мера в виде подписки о невыезде, однако позже активист покинул Россию. Следствие считает, что он находится в Ватикане. В связи с нарушением подписки о невыезде следствие потребовало заочно арестовать Верзилова, но суд это сделать отказался.