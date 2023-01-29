«МК»: Николай Дроздов госпитализирован с переломами ребер

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», – сказал Мирошник, добавив, что 85-летнего телеведущего уже перевели из реанимации в отдельную палату.