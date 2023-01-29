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Скончался российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук

Ведомости

28 января скончался советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот» Вячеслав Назарук, сообщил на своей странице в социальной сети шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Он уточнил, что прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 мск в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

«Лауреат Государственной премии СССР за мультфильмы о Леопольде, после закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории», – написал Капков.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 г. в Москве. В качестве художника-постановщика он выступил при создании мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и др. Назарук также был живописцем и скульптором – большая часть его работ представляет собой историческую живопись.

В 1985 г. Назарук стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей – за серию мультфильмов о коте Леопольде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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