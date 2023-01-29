Скончался российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук
28 января скончался советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот» Вячеслав Назарук, сообщил на своей странице в социальной сети шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
Он уточнил, что прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 мск в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице.
«Лауреат Государственной премии СССР за мультфильмы о Леопольде, после закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории», – написал Капков.
Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 г. в Москве. В качестве художника-постановщика он выступил при создании мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и др. Назарук также был живописцем и скульптором – большая часть его работ представляет собой историческую живопись.
В 1985 г. Назарук стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей – за серию мультфильмов о коте Леопольде.