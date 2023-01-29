Скончался российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 г. в Москве. В качестве художника-постановщика он выступил при создании мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и др. Назарук также был живописцем и скульптором – большая часть его работ представляет собой историческую живопись.