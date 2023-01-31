Медведев призвал распространить российские соцстандарты на новые регионы
Социальные стандарты России должны быть в полной мере распространены на новые субъекты страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Самое главное – надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны», – отметил Медведев (цитата по ТАСС).
По его словам, в прошлом году народная программа «Единой России» была распространена на новые регионы, там уже действует несколько партийных проектов и инициатив.
Правительство ранее подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ был рассмотрен 26 января на заседании правительства и 27 января на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства РФ, работодателей и профсоюзов).
Он предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.