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Медведев призвал распространить российские соцстандарты на новые регионы

Ведомости

Социальные стандарты России должны быть в полной мере распространены на новые субъекты страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Самое главное – надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны», – отметил Медведев (цитата по ТАСС).

По его словам, в прошлом году народная программа «Единой России» была распространена на новые регионы, там уже действует несколько партийных проектов и инициатив.

Правительство ранее подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ был рассмотрен 26 января на заседании правительства и 27 января на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства РФ, работодателей и профсоюзов).

Он предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.

Ранее по теме: Новым регионам дадут 10 лет на переход на российский пенсионный возраст

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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