Кравцов заявил о решении вопроса с доступностью детсадов в России
Вопрос с доступностью детских садов в России практически решен, показатель доступности находится на уровне 99,4%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании программной комиссии «Единой России».
«Благодаря «Единой России» мы оснастили 14 000 сельских школ оборудованием. Еще 4500 школ оснащены спортивным оборудованием, что позволило почти миллиону школьников заниматься спортом», – приводит его слова пресс-служба ЕР.
Кравцов также отметил, что школы в российских регионах получили 4000 школьных автобусов, а еще 15 000 школ и 1500 колледжей были оснащены компьютерами.
Ранее в январе президент РФ Владимир Путин призвал в этом году решить проблему с очередями в детские сады во всех регионах страны. «Чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», – сказал он тогда.
Как писали осенью 2021 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ-ВШЭ, на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка. При этом охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России увеличился с 19,5 в 2015 г. до 25% в 2020 г. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 68%. Среднее время ожидания ребенка в очереди для поступления в детсад тогда оценивалось в 8,5 месяца.