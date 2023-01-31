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Общество

Кравцов заявил о решении вопроса с доступностью детсадов в России

Ведомости

Вопрос с доступностью детских садов в России практически решен, показатель доступности находится на уровне 99,4%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании программной комиссии «Единой России». 

«Благодаря «Единой России» мы оснастили 14 000 сельских школ оборудованием. Еще 4500 школ оснащены спортивным оборудованием, что позволило почти миллиону школьников заниматься спортом», – приводит его слова пресс-служба ЕР.

Кравцов также отметил, что школы в российских регионах получили 4000 школьных автобусов, а еще 15 000 школ и 1500 колледжей были оснащены компьютерами.

Ранее в январе президент РФ Владимир Путин призвал в этом году решить проблему с очередями в детские сады во всех регионах страны. «Чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», – сказал он тогда.

Как писали осенью 2021 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ-ВШЭ, на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка. При этом охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России увеличился с 19,5 в 2015 г. до 25% в 2020 г. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 68%. Среднее время ожидания ребенка в очереди для поступления в детсад тогда оценивалось в 8,5 месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных