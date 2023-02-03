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Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов от весеннего призыва завершат 6 февраля

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Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IТ-специалистов через портал госуслуг завершится 6 февраля, передает пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

«Сотрудникам аккредитованных IT-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через "Госуслуги" до 6 февраля (включительно)», – говорится в сообщении. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля.

В пресс-службе отметили, что ведомство передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки. 

К основным критериям сотрудников для подачи заявления на отсрочку относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что вероятность того, что в весенний призыв этого года в армию будут забирать не с 18, а с 21 года, является «нулевой». Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных