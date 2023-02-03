Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов от весеннего призыва завершат 6 февраля

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что вероятность того, что в весенний призыв этого года в армию будут забирать не с 18, а с 21 года, является «нулевой». Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек.