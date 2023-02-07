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Число жертв землетрясения в Турции превысило 3300

Ведомости

В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали более 20 400, передает Haberturk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Землетрясение разрушило 5775 зданий, а количество домов, которые получили уведомление о сносе, увеличилось до 11 302, следует из данных AFAD.

Генеральный директор ведомства Орхан Татар сообщил, что неблагоприятные условия в регионе продолжаются, а также заявил, что возникшие проблемы с электроэнергией будут восстановлены.

6 февраля в некоторых районах Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. В AFAD отметили, что после утренних толчков были зафиксированы 42 афтершока, самый сильный из которых достиг 6,6 балла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с мощнейшим землетрясением на юге-востоке страны.

Ранее по теме: Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетия
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных