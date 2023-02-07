Число жертв землетрясения в Турции превысило 3300
В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали более 20 400, передает Haberturk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Землетрясение разрушило 5775 зданий, а количество домов, которые получили уведомление о сносе, увеличилось до 11 302, следует из данных AFAD.
Генеральный директор ведомства Орхан Татар сообщил, что неблагоприятные условия в регионе продолжаются, а также заявил, что возникшие проблемы с электроэнергией будут восстановлены.
6 февраля в некоторых районах Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. В AFAD отметили, что после утренних толчков были зафиксированы 42 афтершока, самый сильный из которых достиг 6,6 балла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с мощнейшим землетрясением на юге-востоке страны.