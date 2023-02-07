Число жертв землетрясения в Турции превысило 3300

В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали более 20 400, передает Haberturk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Землетрясение разрушило 5775 зданий, а количество домов, которые получили уведомление о сносе, увеличилось до 11 302, следует из данных AFAD.