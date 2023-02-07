Николая Дроздова выписали из больницы
Российского зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, об этом он сам рассказал в комментарии телеканалу «360».
«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», – сказал он.
Дочь зоолога Елена при этом добавила, что семья будет помогать ему во время реабилитации.
О госпитализации Дроздова стало известно 29 января. Сообщалось, что попал в реанимацию с переломами восьми ребер спустя некоторое время после падения на улице, после чего был переведен в отдельную палату. Полное восстановление ученого может занять около двух месяцев.
Как рассказывал друг Дроздова художник Константин Мирошник, врачи не стали накладывать гипс, решив дождаться, пока ребра срастутся сами.