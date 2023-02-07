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Николая Дроздова выписали из больницы

Ведомости

Российского зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, об этом он сам рассказал в комментарии телеканалу «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», – сказал он.

Дочь зоолога Елена при этом добавила, что семья будет помогать ему во время реабилитации.

О госпитализации Дроздова стало известно 29 января. Сообщалось, что попал в реанимацию с переломами восьми ребер спустя некоторое время после падения на улице, после чего был переведен в отдельную палату. Полное восстановление ученого может занять около двух месяцев.

Как рассказывал друг Дроздова художник Константин Мирошник, врачи не стали накладывать гипс, решив дождаться, пока ребра срастутся сами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных