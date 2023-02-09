Госдума приняла в первом чтении проект о льготах для служивших в армии абитуриентов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, будут давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил о необходимости создавать условия для того, чтобы у прошедших службу в армии солдат была возможность на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы.
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, предполагается, что данный шаг будет касаться любого высшего и среднего образования, а также программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры.
Авторы вышеупомянутого законопроекта считают, что такие изменения будут способствовать «усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы». В Госдуме напомнили, что сейчас дополнительные баллы начисляют за достижения в спорте, победы в олимпиадах и др.
Сам законопроект 24 октября 2022 г. в Госдуму внесла партия «Единая Россия». Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сенатор Лилия Гумерова, а также депутаты Ольга Казакова и Алена Аршинова (все из «Единой России»). По словам Турчака, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др. Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву, при поступлении в вузы и колледжи.