Госдума приняла в первом чтении проект о льготах для служивших в армии абитуриентов

Сам законопроект 24 октября 2022 г. в Госдуму внесла партия «Единая Россия». Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сенатор Лилия Гумерова, а также депутаты Ольга Казакова и Алена Аршинова (все из «Единой России»). По словам Турчака, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др. Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву, при поступлении в вузы и колледжи.