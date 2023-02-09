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Минздрав сообщил о десяти погибших при взрыве газа в Новосибирской области

Ведомости

При взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области погибли десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», – сказано в сообщении.

Несколькими минутами ранее в минздраве также сообщили о том, что из-под завалов вытащили тело мужчины. В результате десять человек, в том числе двухлетний ребенок, стали жертвами произошедшего. В ведомстве напомнили, что сейчас в больнице находится семь человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области.

По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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