Минздрав сообщил о десяти погибших при взрыве газа в Новосибирской области
При взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области погибли десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», – сказано в сообщении.
Несколькими минутами ранее в минздраве также сообщили о том, что из-под завалов вытащили тело мужчины. В результате десять человек, в том числе двухлетний ребенок, стали жертвами произошедшего. В ведомстве напомнили, что сейчас в больнице находится семь человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области.
По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием.