Минздрав сообщил о десяти погибших при взрыве газа в Новосибирской области

Несколькими минутами ранее в минздраве также сообщили о том, что из-под завалов вытащили тело мужчины. В результате десять человек, в том числе двухлетний ребенок, стали жертвами произошедшего. В ведомстве напомнили, что сейчас в больнице находится семь человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.