Власти Турции заявили о гибели более 29 000 человек в результате землетрясений

По данным турецких властей, сейчас удалось установить 131 подозреваемого, ответственного за обрушение некоторых зданий. «Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении зданий, которые сильно пострадали, и зданий, которые привели к гибели людей и травмам», — сказал вице-президент Фуат Октай.