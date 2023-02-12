Власти Турции заявили о гибели более 29 000 человек в результате землетрясений
В Турции в результате разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля, погибли 29 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Агентство Reuters также сообщило, что в воскресенье спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов пятерых человек. В частности, в юго-восточной провинции Хатай румынские спасатели вынесли 35-летнего мужчину, который провел под завалами 149 часов. Количество новых жертв растет в обеих пострадавших от землетрясения странах, а шансы найти новых выживших спустя почти неделю после бедствия снижаются, отмечает агентство.
По данным турецких властей, сейчас удалось установить 131 подозреваемого, ответственного за обрушение некоторых зданий. «Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении зданий, которые сильно пострадали, и зданий, которые привели к гибели людей и травмам», — сказал вице-президент Фуат Октай.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. К пятнице число погибших в Турции превысило 20 000 человек. Минздрав Сирии сообщал, что число жертв возросло до 1 408, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3 553 погибших в стране, писал ТАСС.
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоиться, заявил 11 февраля телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали.
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.