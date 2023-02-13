Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями
Росздравнадзор предложил с 1 сентября 2023 г. разрешить больницам и поликлиникам ремонтировать иностранное медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей из-за риска санкций. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».
В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока что не затронули. В случае дальнейшего санкционного давления у отрасли могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним, следует из отчета ведомства, опубликованного вместе с проектом приказа.
Чтобы получить разрешение на использование неоригинальных комплектующих, владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов. После этого безопасность совместного использования должна быть подтверждена техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями на базе подведомственного Росздравнадзору Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ).
Как отмечает «Коммерсантъ», проблемы с обслуживанием медтехники могут возникнуть, если для ремонта потребуются запчасти, относящиеся к товарам двойного назначения, например, чипы, импорт которых сейчас запрещен в РФ рядом западных стран. В то же время ассоциации IMEDA неизвестно о случаях отказа вернуть отремонтированное оборудование в Россию или проблем с получением соответствующих разрешений.
Весной 2022 г. правительство ограничило вывоз медтехники из России во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В июле производители медоборудования попросили правительство ослабить эту меру, указав на риск ее вторичного дефицита на рынке. После этого в Минпромторге сообщили, что работают над снятием запрета на вывоз медтехники.