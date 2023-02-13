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Общество

Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Ведомости

Росздравнадзор предложил с 1 сентября 2023 г. разрешить больницам и поликлиникам ремонтировать иностранное медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей из-за риска санкций. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».  

В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока что не затронули. В случае дальнейшего санкционного давления у отрасли могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним, следует из отчета ведомства, опубликованного вместе с проектом приказа.  

Чтобы получить разрешение на использование неоригинальных комплектующих, владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов. После этого безопасность совместного использования должна быть подтверждена техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями на базе подведомственного Росздравнадзору Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ). 

Как отмечает «Коммерсантъ», проблемы с обслуживанием медтехники могут возникнуть, если для ремонта потребуются запчасти, относящиеся к товарам двойного назначения, например, чипы, импорт которых сейчас запрещен в РФ рядом западных стран. В то же время ассоциации IMEDA неизвестно о случаях отказа вернуть отремонтированное оборудование в Россию или проблем с получением соответствующих разрешений.

Весной 2022 г. правительство ограничило вывоз медтехники из России во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В июле производители медоборудования попросили правительство ослабить эту меру, указав на риск ее вторичного дефицита на рынке. После этого в Минпромторге сообщили, что работают над снятием запрета на вывоз медтехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных