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В Госдуме сообщили о проработке соцгарантий для бойцов ЧВК

Ведомости

В Госдуме прорабатывают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам частных военных компаний наравне с военнослужащими. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Вопрос этот у нас в комитете прорабатывается, мы сейчас работаем со всеми заинтересованными: федеральными органами исполнительной власти, другими структурами. Убежден, что мы выйдем в конечном итоге на необходимый результат», – сказал он. По словам Картаполова, уравнять права на социальные гарантии между военнослужащими и бойцами ЧВК можно через внесение поправок в законодательство.

Накануне, 16 февраля, президент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой сообщил, что вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими сейчас рассматривается. Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. «Они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – сказал президент.

Позже замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что такой законопроект в комитет пока не поступил, но ожидается, что в ближайшее время начнется работа над изменениями.

Ранее по теме: Путин заявил о рассмотрении вопроса о соцгарантиях бойцам ЧВК наравне с военными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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