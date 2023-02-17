В Госдуме сообщили о проработке соцгарантий для бойцов ЧВК

Накануне, 16 февраля, президент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой сообщил, что вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими сейчас рассматривается. Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. «Они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – сказал президент.