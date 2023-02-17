В Госдуме сообщили о проработке соцгарантий для бойцов ЧВК
В Госдуме прорабатывают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам частных военных компаний наравне с военнослужащими. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Вопрос этот у нас в комитете прорабатывается, мы сейчас работаем со всеми заинтересованными: федеральными органами исполнительной власти, другими структурами. Убежден, что мы выйдем в конечном итоге на необходимый результат», – сказал он. По словам Картаполова, уравнять права на социальные гарантии между военнослужащими и бойцами ЧВК можно через внесение поправок в законодательство.
Накануне, 16 февраля, президент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой сообщил, что вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими сейчас рассматривается. Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. «Они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – сказал президент.
Позже замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что такой законопроект в комитет пока не поступил, но ожидается, что в ближайшее время начнется работа над изменениями.