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Минюст включил в реестр иноагентов Лошака и Зубова

Ведомости

Минюст России расширил реестр иноагентов, включив в него журналиста Андрея Лошака, историка и публициста Андрея Зубова, а также школу «Возрождение». 

В пресс-службе ведомства отметили, что Зубов и Лошак участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов. При этом Зубов, как утверждается, распространял недостоверную информацию о деятельности госорганов РФ и осуществляет преподавательскую деятельность в иностранном вузе. 

Лошак же распространял негативную информацию о проводимой госорганами политике и принимаемых ими решениях, в том числе и о Минобороны РФ. Он также выступал против спецоперации на Украине и «взаимодействовал с иностранными структурами».

Школа свободной общественной мысли «Возрождение» в свою очередь призывала к борьбе с действующей властью в РФ и изменению конституционного строя, отмечает Минюст. Большая часть ее преподавателей проживает за рубежом и уже включена в реестр иноагентов.

В прошлую пятницу, 10 февраля, Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, оппозиционного деятеля и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал законным внесение Венедиктова в реестр иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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