Минюст включил в реестр иноагентов Лошака и Зубова
Минюст России расширил реестр иноагентов, включив в него журналиста Андрея Лошака, историка и публициста Андрея Зубова, а также школу «Возрождение».
В пресс-службе ведомства отметили, что Зубов и Лошак участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов. При этом Зубов, как утверждается, распространял недостоверную информацию о деятельности госорганов РФ и осуществляет преподавательскую деятельность в иностранном вузе.
Лошак же распространял негативную информацию о проводимой госорганами политике и принимаемых ими решениях, в том числе и о Минобороны РФ. Он также выступал против спецоперации на Украине и «взаимодействовал с иностранными структурами».
Школа свободной общественной мысли «Возрождение» в свою очередь призывала к борьбе с действующей властью в РФ и изменению конституционного строя, отмечает Минюст. Большая часть ее преподавателей проживает за рубежом и уже включена в реестр иноагентов.
В прошлую пятницу, 10 февраля, Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, оппозиционного деятеля и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.