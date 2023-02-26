Володин: в марте вступит в силу закон о соцподдержке жителей новых регионов

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по российским стандартам: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами, уточнил спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Так, пенсии и надбавки будут выплачиваться и индексироваться в том же объеме, что и по всей стране, а нуждающиеся семьи с детьми смогут получать единое пособие.