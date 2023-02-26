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Володин: в марте вступит в силу закон о соцподдержке жителей новых регионов

Ведомости

Закон о социальном обеспечении жителей новых регионов России вступает в силу с 1 марта, проживающие на этих территориях граждане начнут получать бесплатную медицинскую помощь, пенсии и пособия по законам РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по российским стандартам: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами, уточнил спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Так, пенсии и надбавки будут выплачиваться и индексироваться в том же объеме, что и по всей стране, а нуждающиеся семьи с детьми смогут получать единое пособие.

«В сфере образования: бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов — академическая и социальная стипендии», – написал Володин.

Спикер Госдумы рассказал также о других законах, которые в ближайшее время вступят в силу. С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях будет запущен эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По словам Володина, этот закон облегчит жизнь маломобильных граждан.

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В следующем месяце начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках, также с 1 марта будут повышены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.

17 февраля Путин подписал законы об особенностях пенсионного обеспечения, соцстрахования и предоставления мер соцподдержки для граждан, проживающих в новых субъектах. Документ устанавливает переходный период до 2027 г. В тот же день Минтруд сообщил, что Социальный фонд России начнет предоставлять федеральные меры поддержки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 марта. 

30 сентября 2022 г. президент страны и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. По словам Путина, после подписания документа жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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